Philips намерена уволить 6 тыс. сотрудников из-за убытков компании

Нидерландская компания Philips намерена сократить 6 тыс. сотрудников из-за понесенных убытков после отзыва крупной партии неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщило 30 января агентство Reuters.

«Половина рабочих мест будет сокращена в этом году, другая половина будет реализована к 2025 году», — говорится в сообщении.

В 2021 году Philips объявил об отзыве около 4 млн аппаратов ИВЛ из-за «выявленных потенциальных рисков для здоровья» при их использовании. Из-за последовавших за этим штрафов компания понесла огромные убытки. Ответственным за осуществление отзывов этих аппаратов являлся Рой Якобс. В октябре прошлого года его назначили новым гендиректором компании.

Той же осенью Philips объявила об увольнении еще 4 тыс. сотрудников из-за финансовых потерь.

В сентябре 2021 года Philips полностью продала бизнес по производству бытовой техники и сконцентрировавшись на производстве медоборудования.