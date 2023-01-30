Опубликован трейлер хоррора «Бугимен» по рассказу Стивена Кинга

YouTube-канал кинокомпании 20th Century Studios 30 января опубликовал трейлер хоррора «Бугимен», сюжет которого основан на одноименном рассказе Стивена Кинга.

По сюжету ученицы старшей школы Сэди Харпер и ее младшая сестра Сойер пытаются оправиться после смерти матери. Их отец, врач-терапевт Уилл, не поддерживает дочерей. Однажды на пороге их дома появляется пациент, нуждающийся в помощи, однако после него остается сверхъестественная сущность, питающаяся чужими страданиями.

Режиссером картины стал Роб Сэвадж, а одним из продюсеров — Шон Леви («Очень странные дела»), пишет «Газета.Ru».

В фильме сыграли Софи Тэтчер, Крис Мессина, Вивьен Лира Блэр и др.

19 января студия Paramount Pictures выпустила трейлер ужастика «Крик 6» про маньяка Призрачное лицо.