Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство США предупредило о риске терактов в центре Стамбула
Мир
МИД КНР призвал США прекратить поставки оружия Украине
Мир
Турция объявила о проведении саммита по газовому хабу в середине февраля в Стамбуле
Экономика
Правительство на три года продлило субсидии по значимым авиамаршрутам ДФО
Мир
Global Times указала на попытку Украины спровоцировать прямой конфликт НАТО и РФ
Происшествия
Губернатор сообщил о двух пострадавших при обстреле села в Белгородской области
Экономика
Правительство РФ расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов
Мир
В МИДе заявили о намерении всеми силами противостоять линии США на поражение России
Спорт
Россиянин Хачанов стал третьей ракеткой мира
Спорт
В МОК одобрили концепцию выступления россиян под нейтральным флагом
Мир
В Словении задержали двух иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу РФ
Общество
Учебник истории с разделом про СВО может появиться к 1 сентября

Опубликован трейлер хоррора «Бугимен» по рассказу Стивена Кинга

0
Фото: 20th Century Studios
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

YouTube-канал кинокомпании 20th Century Studios 30 января опубликовал трейлер хоррора «Бугимен», сюжет которого основан на одноименном рассказе Стивена Кинга.

По сюжету ученицы старшей школы Сэди Харпер и ее младшая сестра Сойер пытаются оправиться после смерти матери. Их отец, врач-терапевт Уилл, не поддерживает дочерей. Однажды на пороге их дома появляется пациент, нуждающийся в помощи, однако после него остается сверхъестественная сущность, питающаяся чужими страданиями.

Режиссером картины стал Роб Сэвадж, а одним из продюсеров — Шон Леви («Очень странные дела»), пишет «Газета.Ru».

В фильме сыграли Софи Тэтчер, Крис Мессина, Вивьен Лира Блэр и др.

19 января студия Paramount Pictures выпустила трейлер ужастика «Крик 6» про маньяка Призрачное лицо.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023