Вышел трейлер фильма «Крик 6» со звездой сериала «Уэнсдэй» Дженной Ортега

Студия Paramount Pictures выпустила 19 января трейлер ужастика «Крик 6» про маньяка Призрачное лицо.

Картина является сюжетным продолжением пятой части кинофраншизы, вышедшей в 2022 году под названием «Крик». В ней четверо выживших героев переедут в Нью-Йорк, где их продолжит преследовать убийца в маске.

Главные роли сыграют Дженна Ортега, известная по работе в сериале «Уэнсдей», Мелиса Баррера и Кортни Кокс.

Мировая премьера «Крика 6» состоится 8 марта.

Ранее 19 января стало известно, что фильм Эдварда Бергера «На западном фронте без перемен» получил 14 номинаций на премию Британской киноакадемии.