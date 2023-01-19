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Вышел трейлер фильма «Крик 6» со звездой сериала «Уэнсдэй» Дженной Ортега
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Вышел трейлер фильма «Крик 6» со звездой сериала «Уэнсдэй» Дженной Ортега

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Фото: Paramount Pictures
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Студия Paramount Pictures выпустила 19 января трейлер ужастика «Крик 6» про маньяка Призрачное лицо.

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Картина является сюжетным продолжением пятой части кинофраншизы, вышедшей в 2022 году под названием «Крик». В ней четверо выживших героев переедут в Нью-Йорк, где их продолжит преследовать убийца в маске.

Главные роли сыграют Дженна Ортега, известная по работе в сериале «Уэнсдей», Мелиса Баррера и Кортни Кокс.

Мировая премьера «Крика 6» состоится 8 марта.

Ранее 19 января стало известно, что фильм Эдварда Бергера «На западном фронте без перемен» получил 14 номинаций на премию Британской киноакадемии.

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