Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Открывай, полиция!» 16+

Режиссер: Сергей Гинзбург. В ролях: Иван Охлобыстин, Артем Быстров, Денис Парамонов, Софья Присс, Дэниэл Барнс, Илья Борисов, Алексей Ведерников, Ирина Пегова, Ольга Тумайкина

Создатели сериала называют его преступно смешной комедией о подполковнике полиции Дмитрии Рощине и его будущем зяте ― талантливом ученом Андрее Изотове. Накануне свадьбы Андрею предстоит знакомство с родителями невесты Маши. Он терпеть не может полицейских. Маша, зная об этом, упрашивает отца понравиться жениху. Ради счастья дочери Рощин готов совершить невозможное, поменять мнение Андрея о правоохранительных органах. Сделать это непросто. А жених решает устроить проверку будущему тестю на совместимость и напрашивается к нему в напарники.

С 19 января, в Okko

«Фандорин. Азазель» 18+

Фото: пресс-служба Кинопоиска

Режиссер: Нурбек Эген, В ролях: Владислав Тирон, Мила Ершова, Максим Матвеев, Евгений Стычкин, Артем Быстров, Сергей Горошко, Григорий Верник, Александр Семчев

Создатели сериала перенесли время действия из XIX века в XXI. Лето 2023 года. Петроград ― столица Российской империи. Он не знал революции 1917 года. Поэтому правит государством Николай III. 20-летний следователь Эраст Фандорин начинает карьеру в сыскном управлении полиции. К нему попадает дело о самоубийстве: молодой миллионер покончил с собой в центре города на глазах у десятков людей. Фандорин приходит к выводу, что перед ним не самоубийство.

С 19 января на Кинопоиске

«Контейнер» 16+

Фото: START

Режиссеры: Максим Свешников, Алексей Ляпичев. В ролях: Оксана Акиньшина, Филипп Янковский, Мария Фомина, Дмитрий Чеботарев, Маша Лобанова, Роман Васильев

Суррогатная мама Саша родила ребенка, выполнила заказ и должна его оставить в клинике. Но за время знакомства и жизни в доме заказчиков она хорошо изучила их принципы и нравы. Саша волнуется за судьбу малыша, но еще тревожнее ей за собственную дочь Аню, которая оборвала все контакты, узнав, что та, кого она всю жизнь считала сестрой, на самом деле ее мать.

22 января, 22:35, Первый канал

«Молодость» 16+

Фото: Про:взгляд

Режиссер: Дмитрий Давыдов. В ролях: Альберт Алексеев, Анатолий Стручков, Елена Маркова, Павел Ченянов

Самоироничное кино с абсурдистским юмором, снятое в клиповой манере под аккомпанемент якутской группы «Хардыы», пионеров якутского рока. По сюжету, главный герой Василий возвращается на малую родину, в село. Его бывшие одноклассники стабильны и боятся любых перемен. Василий неопределившийся, неуспешный и неустроенный. Он пытается растормошить этих людей, показать, что жизнь не укладывается в благополучную серость. Съемки фильма проходили в Якутии в январе, температура опускалась до -62 градусов.

С 19 января в прокате

«Путь за мечтой» 12+

Фото: ИВИ

Режиссер: Константин Кокорев. В ролях: Владимир Еремин

Документальный фильм о первом серфере в СССР Николае Попове. Он в 1961 году по чертежам из журналов своими руками сделал доску. С ее помощью начал осваивать серфинг. Параллельно с историей Николая герои фильма путешествуют по России в поисках волн, исследуя и открывая новые места для катания.

С 19 января в прокате

«Огонь» 16+

Фото: Кинотеатр «Иллюзион»

Режиссер: Анна Яновская

Премьера документального фильма, получившего Гран-при на фестивале «Окно в Европу» 2022 года. Главный герой ― Сергей Немировский, отец шестерых детей, руководитель строительной компании и благотворитель, построивший несколько церквей, ― везет Благодатный огонь из Иерусалима в Якутию. Там удивительным образом сочетается Православие и язычество. Путешествие от Храма Гроба Господня становится смысловым центром повествования. В пути герою встречается множество людей, у каждого из которых своя судьба.

21 января, кинотеатр «Иллюзион», 19:00

Театр

«Месяц в деревне» 16+

Фото: Театр Луны

Режиссер: Павел Сафонов. В ролях: Ольга Ломоносова, Дмитрий Воронин, Вероника Лысакова, Михаил Бабичев, Максим Лебедев, Людмила Светлова, Надежда Луцкая

Премьера постановки по пьесе Ивана Тургенева. Действие происходит в имении Ислаевых. Наталья Петровна, жена богатого помещика Аркадия Сергеича, влюбляется в студента, учителя ее сына Коли Алексея Беляева. Тем временем, Михаил Ракитин — друг семьи, уже давно любит Наталью Петровну. А ее 17-летняя воспитанница Верочка бредит учителем. Любовный четырехугольник, в котором нет любви.

20, 21 января, 19:00, Театр Луны

«Талисман принцессы» 6+

Фото: Александр Авилов

Режиссер: Руслан Логачев. В ролях: Артем Ермак, Полина Козлова, Валерий Таукчи, Марина Ермак, Игорь Тюнин

Сказка для детей и взрослых. Зрители перенесутся в сказочное государство, где речь пойдет о Добрейшем Султане и прекрасной принцессе Амине, коварной Королеве Змей и отважном юноше Джамиле, Звездочете и торговце сладостями Сафаре. У зрителей на глазах расцветет настоящее апельсиновое дерево. И, быть может, именно в этот день Говорящая голова откроет тайну Талисмана Принцессы.

21 января, 12:00, Московский театр иллюзии

«Цветы запоздалые» 16+

Фото: Московский театр иллюзии/Ольга Стрелец

Режиссер: Сергей Тонышев, В ролях: Александр Антипенко, Дарья Алыпова, Полина Синильникова, Глеб Ромашевский, Ольга Балацкая, Эдуард Миллер, Поля Синильникова

Театр «Мастерских» представляет историю обедневшей княжеской семьи и доктора Топоркова, которую называют родоначальником чеховской драматургии. Здесь слышен и «Вишневый сад» с темой дома, который гибнет, и «Иванов» с любовью, которая всегда приходит не вовремя, и «Чайка» — с трагической невозможностью счастья. Режиссер и артисты считают, что их спектакль — это признание в любви своей семье. Это те слова и те мысли, которые обычно не говорим, боимся сказать самым важным и близким людям. Сказать их стоит, пока еще не поздно.

22 января, 20:00, на сцене пространства «Внутри»

«Нездешний вечер» 16+

Фото: Театр «Сфера»/Ю. Замятина

Режиссер: Екатерина Еланская. В ролях: Александр Коршунов, Евгений Киндинов, Василий Куприянов, Ирина Сидорова, Нелли Шмелева, Александра Чичкова

К 85-летию Владимира Высоцкого труппа театра приглашает зрителей на поэтический спектакль. У «Сферы» с поэтом особая связь. Основатель театра Екатерина Еланская не раз обращалась к творчеству Высоцкого и использовала его песни в музыкальном оформлении своих спектаклей. «Нездешний вечер» появился в репертуаре в 1981 году. Зрители увидят новую редакцию спектакля. В основе его — проза Марины Цветаевой, ее рассказ о поэтическом вечере 1916 года в Петербурге. Воспоминания о нем согревали ее всю жизнь.

25 января, 19:00, театр «Сфера»

Выставки

Время мужества 6+

Фото: ГЦМСИР

Выставка посвящена трагическому периоду — блокаде Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. В экспозиции представлена графическая серия советского художника Александра Блэка из фондов Музея современной истории России, рассказывающая о героическом сопротивлении города на Неве и силе духа ленинградцев. Герои серии — великий город и его жители, погибающие, но не сдающиеся. В коллекции Музея современной истории России хранится 121 лист тонкого картона, где тушью, акварелью и белилами запечатлены события первых десяти месяцев войны. Блэк писал их в условиях холода, голода, непрерывных бомбежек и обстрелов.

До 5 марта, Мемориальный комплекс Медное, Тверская область

«То, что скрыто от глаз. Тайны женской красоты» 6+

Фото: Пресс-служба Музея-усадьбы «Измайлово»

Экспозиция познакомит с модой XIX — начала ХХ века в самой таинственной сфере женской одежды — нижнем белье. Панталоны, богато украшенные кружевом и вышивкой, с ажурными рюшами и шелковыми лентами, рубашки, корсетные лифы, нижние юбки, подвязки для чулок. Чем выше сословие владелицы, тем изысканнее и тоньше ее белье. Проект продемонстрирует искусство мастериц, создававших одеяния для дам, воссоздаст атмосферу женского мира. На выставке представлены одежда, журналы, предметы обихода и мебель из собрания Московского государственного объединенного музея-заповедника «Коломенское — Измайлово» и из частных коллекций.

До 9 апреля, усадьба «Измайлово», «Южный» и Малый выставочные залы

День Сергея Эйзенштейна в Музее кино 16+

Фото: архив Музея кино

125-летие со дня рождения режиссера Сергея Эйзенштейна Музей кино приглашает провести вместе. Для посетителей подготовили специальную программу. В 13:30 состоится показ фильма «Октябрь» (1927). Это заключительная часть его революционной трилогии, в которую также входят «Стачка» и «Броненосец Потемкин». В 17:30 можно посмотреть картину Эйзенштейна «Женская беда — женское счастье» (1929). Он обрела скандальную славу и прошел по всем мировым экранам вплоть до Японии с пометкой «самый запрещенный фильм мира». Также Музей кино приглашает посетить «Кабинет Сергея Эйзенштейна» — единственный в мире музей режиссера.

22 января, Музей кино

Концерты

«Татьянин день» 12+

Фото: Театр «Геликон-опера»

В канун праздника театр приглашает на «Татьянин день» в зал «Стравинский» на концерт Молодежной программы оперных артистов театра «Геликон-опера». Вместе со стажерами выступят их наставники и педагоги, солисты «Геликон-оперы» народная артистка России Наталья Загоринская, заслуженная артистка России Марина Карпеченко, лауреаты международных конкурсов Елена Михайленко, Михаил Никаноров и Григорий Соловьев. Украсит программу и участие народных артистов России Олега Кулько и Анатолия Лошака, а также заслуженной артистки России Любови Шарниной. Зрители услышат знаменитые арии, дуэты и терцеты из опер «Фальстаф», «Трубадур», «Риголетто», «Битва при Леньяно» Верди, «Богема» Пуччини, «Сельская честь» Масканьи, «Запрет на любовь» Вагнера.

24 января, 19:00, Московский музыкальный театр «Геликон-опера»

«Релакс в большом городе» 6+

Фото: Оркестр «Русская Филармония»

Оркестр «Русская филармония» открывает сезон проектом «Релакс в большом городе». В концерте принимает участие солистка Большого театра Дарья Зыкова и солист Лейпцигского оперного театра Сергей Писарев. В их исполнении прозвучат мировые хиты для идеального релакса. В программе: «Адажио» Альбинони, «Лунный свет» Дебюсси, Вальс Шопена, «Лебедь» Сен-Санса, «Лунный свет» Дебюсси, «Summertime» Гершвина, «Размышление» Массне, «Серенада лунного света» Миллера, музыка из кинофильмов «Список Шиндлера» «Цвет ночи».

24 января, 19:00, Дом музыки, Светлановский зал

Концерт Юлии Монастыренко 6+

Фото: Ирина Воителева

Юлия Монастыренко исполнит авторские произведения из своих альбомов «Reflection» и «140 Piano». Также поклонников ждет сюрприз: они услышат новые сочинения композитора. В концерте принимает участие лауреат международных, музыкальных конкурсов, виолончелистка Наталья Волкова. Все произведения, звучащие на сцене, сопровождают видео-футажи, которые создают особую атмосферу в зале.

22 января, 19:00, Медиацентр «Дом Скрябина»

Фестивали

Крещенский фестиваль в «Новой Опере» — 2023 12+

Фото: Театр «Новая Опера»

Традиционный Крещенский фестиваль проходит на сцене театра. Семь вечеров звезды российской сцены будут создавать атмосферу праздника. Фестиваль откроется российской премьерой Джона Адамса «Доктор Атом». Опера прозвучит в концертном исполнении. К 150-летию Сергея Рахманинова подготовили вечера произведений композитора. В программе одноактные оперы «Скупой рыцарь» и «Франческа да Римини», «Монна Ванна» и «Алеко». Большую симфоническую программу презентует дирижер Филипп Чижевский. Нижегородский государственный академический театр оперы и балета им. А.С. Пушкина представит балетный спектакль «Терезин. Квартет».

С 19 по 29 января, Театр «Новая Опера»

Второй мультимедийный фестиваль «Биомеханика» 18+

Фото: Московская консерватория имени П.И. Чайковского

В фестивале примут участие известные московские коллективы: OpensoundOrchestra, Vacuum Quartet, CEAM Artists и CEAM Percussion Project, а также музыканты импровизационной сцены — Дмитрий Шубин и Олег Макаров. Прозвучат пьесы известных российских и зарубежных композиторов, среди которых: Михаэль Байль, Бригитта Мюнтендорф, Симон Лёффлер, Алексей Наджаров, Георгий Дорохов, Владимир Горлинский. Поклонников классики ждет восемь мировых и 15 российских премьер, вечер импровизации, видео показы, специальные программы Биомеханика.talks и Биомеханика.extra. Художественные руководители фестиваля — композиторы Николай Попов и Александр Хубеев.

С 23 января по 1 февраля, Московская консерватория имени П.И. Чайковского