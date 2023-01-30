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Эксперт оценила заинтересованность Китая в единой валюте для БРИКС

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Sascha Steinach
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Переговорный процесс с Пекином по поводу единой валюты в БРИКС может оказаться непростым. Об этом «Известиям» 30 января заявила ведущий научный сотрудник центра «Россия, Китай, мир» ИКСА РАН Елена Сафронова.

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«Китай, как и другие члены БРИКС, ратует за большую независимость своей финансовой политики от доллара. Однако единая валюта будет создана нескоро и, вероятнее всего, пойдет по пути формирования корзины валют с лидирующем весом юаня. Готов ли Китай возложить на себя бремя модератора международных финансовых процессов? Будет ли юань по-прежнему послушен управлению со стороны китайских госорганов? И будет ли достигнуто единство в самой БРИКС по вопросу о том, чью валюту считать опорной? Переговоры по этим вопросам будут сложными», — отметила она.

Она также подчеркнула, что у БРИКС пока нет единой концепции отказа от доллара в торговле. Разнятся члены организации и в оценке срочности такого шага, ведь многие продолжают хранить активы в долларах, и его ослабление бывает им невыгодно.

По словам эксперта, пока оптимальным представляется путь дальнейшего расширения расчетов в национальных валютах напрямую, то есть минуя стадию конвертации в доллары.

«А дальше, возможно, придет время и для создания наднациональных альтернативных валют, когда все страны БРИКС будут к этому концептуально и материально готовы», — заключила Сафронова.

На прошлой неделе лидеры Аргентины и Бразилии объявили о создании региональной валюты для взаимных расчетов. Лидеры пригласили присоединиться к проекту и другие страны региона. При этом бразильский президент Лула да Силва заговорил о необходимости расширить эти инициативу до уровня БРИКС и МЕРКОСУР.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что создание собственной валюты в рамках БРИКС будет обсуждаться на саммите объединения в конце августа.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Монетный приоритет: для чего участникам БРИКС потребовалась единая валюта

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