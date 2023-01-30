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Частный инвестор перечислил перспективные для инвестирования акции

Инвестор Коваленко: в перспективе есть потенциал у компаний металлургического сектора
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Перспективными для инвестиций являются компании, чей доход приходит из России. Такое мнение 30 января высказал частный инвестор Евгений Коваленко.

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Среди секторов для выгодных вложений в 2023 году он назвал ритейл, кибербезопасность и банки. Могут оказаться выгодными компании в сфере удобрений, так как им удалось избежать западных санкций и они продолжают зарабатывать. Эксперт напомнил, что выгодно на ставку в этой сфере сыграют сохраняющиеся риски неурожая, засухи и нехватки продовольствия.

«Среди логистических компаний тоже есть интересные игроки. Идет переориентация поставок, и те компании, которые наращивают сотрудничество с Азией, получат и заказы, и деньги», — рассказал он в беседе с агентством «Прайм».

Акции компаний-монополистов без значимых конкурентов также могут стать привлекательными для инвестиций, а в перспективе есть потенциал и у компаний металлургического сектора.

Коваленко порекомендовал быть осторожнее с инвестициями в компании нефтяного сектора — из-за последствий санкций и снижения добычи нефти.

«Не лучший вариант — покупать бумаги компаний, которые зарабатывали за рубежом. Сейчас они, как правило, неликвидные, что создает риски для инвестора», — резюмировал эксперт.

Накануне основатель инвестиционного клуба Александр Стекольников рассказал «Известиям» о том, с помощью каких инвестиционных инструментов, в основном связанных с недвижимостью, в 2023 году можно получать гарантии сохранности, доходности и возвратности вложенного капитала.

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