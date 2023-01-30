Частный инвестор перечислил перспективные для инвестирования акции
Перспективными для инвестиций являются компании, чей доход приходит из России. Такое мнение 30 января высказал частный инвестор Евгений Коваленко.
Среди секторов для выгодных вложений в 2023 году он назвал ритейл, кибербезопасность и банки. Могут оказаться выгодными компании в сфере удобрений, так как им удалось избежать западных санкций и они продолжают зарабатывать. Эксперт напомнил, что выгодно на ставку в этой сфере сыграют сохраняющиеся риски неурожая, засухи и нехватки продовольствия.
«Среди логистических компаний тоже есть интересные игроки. Идет переориентация поставок, и те компании, которые наращивают сотрудничество с Азией, получат и заказы, и деньги», — рассказал он в беседе с агентством «Прайм».
Акции компаний-монополистов без значимых конкурентов также могут стать привлекательными для инвестиций, а в перспективе есть потенциал и у компаний металлургического сектора.
Коваленко порекомендовал быть осторожнее с инвестициями в компании нефтяного сектора — из-за последствий санкций и снижения добычи нефти.
«Не лучший вариант — покупать бумаги компаний, которые зарабатывали за рубежом. Сейчас они, как правило, неликвидные, что создает риски для инвестора», — резюмировал эксперт.
Накануне основатель инвестиционного клуба Александр Стекольников рассказал «Известиям» о том, с помощью каких инвестиционных инструментов, в основном связанных с недвижимостью, в 2023 году можно получать гарантии сохранности, доходности и возвратности вложенного капитала.