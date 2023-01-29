Названы надежные варианты вложения денег в 2023 году

В 2023 году в связи с неопределенной ситуацией в мире для инвесторов стало особенно актуально получать гарантии сохранности, доходности и возвратности вложенного капитала. Есть ряд инвестиционных инструментов, в основном связанных с недвижимостью, способных дать их, о них рассказал «Известиям» член комитета по цифровой экономике «Опоры России», основатель инвестиционного клуба Александр Стекольников.

Во-первых, это займы под залог ликвидной жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Московской области, сказал он. Инвестиционный порог начинается от 5 млн рублей и дает гарантированную доходность по договору займа от 24 до 36% годовых, пояснил Стекольников.

«Сегодня это один из немногих инструментов на рынке, дающих гарантированный пассивный ежемесячный доход», — отметил эксперт.

Во-вторых, покупка земельных участков в Подмосковье с дисконтом — для редевелопмента и перепродажи в концепции готового коттеджного поселка, рассказал он.

По словам эксперта, инвестиционный порог начинается от 20 млн рублей и дает ориентировочную доходность от 40 до 60% годовых на дистанции от 3 до 5 лет.

«Основная задача при этом варианте состоит в выборе хорошего места, юридически грамотном девелопменте участка и дальнейшей правильной рекламной кампании по продаже участков», — добавил Стекольников.

В-третьих, покупка квартир с дисконтом от 15 до 25% с целью перепродажи или ремонта и перепродажи, сказал он. Инвестиционный порог начинается от 10 млн рублей и дает ориентировочную доходность от 25 до 40% годовых, рассказал эксперт.

«Рынок квартир в целом сейчас находится в посадке, поэтому очень важно правильно оценить квартиру и купить со скидкой от текущего рынка, а не от оценки продавца», — посоветовал он.

Также, по словам эксперта, можно инвестировать в покупку коммерческой недвижимости стрит-ритейла с окупаемостью 5–6 лет. Инвестиционный порог начинается от 30 млн рублей и дает ориентировочную доходность от 10 до 20% годовых, сказал Стекольников.

«Можно обратить внимание и на рынок индивидуального жилищного строительства, в частности, строительство домов в коттеджных поселках. Инвестиционный порог начинается от 10 млн рублей и дает ориентировочную доходность от 30 до 40% годовых», — рассказал специалист.

Сейчас коттеджные поселки активно развиваются, пояснил эксперт.

25 января сообщалось, что в 2022 году в Москве динамика сделок на рынке первичного жилья оказалась худшей с 2015 года. К такому выводу пришли аналитики «Метриум» после изучения итоговых данных Росреестра Москвы по рынку жилья в столице.