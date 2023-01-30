Реклама
Прямой эфир
Экономика
Стоимость банковских карт на черном рынке выросла до 100 тыс.
Мир
Посольство РФ выразило соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Иране
Мир
Зеленский назвал жесткой ситуацию под Артемовском и Угледаром
Мир
Блинкен выразил обеспокоенность США якобы поставляемыми России иранскими БПЛА
Экономика
Минэк внесет в ГД законопроект о трансформации процедуры внесудебного банкротства в ближайшие полгода
Мир
Конгрессвумен заявила об угрозе лишить доллар статуса мировой валюты из-за Украины
Мир
Выступившая против санкций для РФ партия Австрии заняла второе место на выборах
Мир
Еврокомиссар назвал Германию самой пострадавшей от кризиса страной
Мир
«Русская весна» сообщила об уничтожении бригады ВСУ на запорожском направлении
Экономика
С россиян пообещали списать 4,5 млрд рублей без суда
Мир
Шольц исключил возможность поставок истребителей на Украину
Мир
Джонсон рассказал о предупреждениях президенту РФ санкционными последствиями за спецоперацию
Сюжет:

Экипажи истребителей Су-35с ЗВО показали уничтожение военной инфраструктуры ВСУ

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экипажи истребителей Су-35с Западного военного округа (ЗВО) в ходе выполнения полетных заданий уничтожают военные цели противника, применяя широкий спектр авиационных средств поражения. Боевые вылеты летчиков-истребителей Су-35с при уничтожении объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) 30 января показало Минобороны РФ.

«На данный момент самолет Су-35 является лучшим истребителем. Не побоюсь этого слова — воюющий истребитель в мире. Расширенный комплекс вооружения — и по земле, и по воздуху — делает его превосходной машиной. Истребитель высокоманевренный, использует отклоняемый вектор тяги. Оснащен ракетами типа «воздух-воздух» (большая, средняя и малая дальность), «воздух-поверхность» широкой номенклатуры (против РЛС, стационарных целей)», — рассказал заместитель авиационной эскадрильи Александр.

Инициативные группы: ВС России теснят противника в Запорожье
Российская армия навязала ВФУ бои, в которых они растрачивают резервы, считают эксперты

За время проведения специальной военной операции летчик ЗВО Александр совершил более восьмисот боевых вылетов. Подполковник награжден Орденом Мужества и медалью Нестерова. Он уничтожил сотни воздушных и наземных целей.

По его словам, основная задача эскадрильи — поражение средств ПВО, с чем он и его коллеги отлично справляются. Для решения поставленных задач боевые вылеты оперативно-тактической авиации осуществляются с аэродромов временного базирования.

Вооружение истребителей проверяют специалисты авиационного комплекса, осматривают ракеты на предмет исправности, затем исправность ракет по специальным системам проверяются из кабины пилота, добавил инженер Александр.

Для уничтожения авиационной техники ВСУ, поражения радиолокационных станций, комплексов противовоздушной обороны экипажи применяют управляемые высокоточные ракеты различного класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Вылеты на боевое применение осуществляются в светлое и темное время суток в любых погодных условиях.

Сверхманевренный истребитель Су-35с отрывается от полосы и за несколько секунд набирает высоту в сотни метров. Затем ложится на боевой курс. Через минуту уже следующая машина разбегается на форсаже.
Су-35с может подниматься вверх со скоростью почти 300 м/с на максимальную высоту в 20 км. На форсаже его двигатели разгоняют самолет до двух с половиной тыс. км/ч.

Су-35с — один из самых маневренных истребителей, при этом может взять до 8 т боевой нагрузки. Разработанный, прежде всего, как истребитель, Су-35с позволяет летчикам выполнять и задачи бомбардировочной авиации. Они могут нести под крылом ракеты класса «воздух-поверхность» и авиационные бомбы. Точность попаданий уже не раз на практике фиксировала система объективного контроля, добавили в военном ведомстве.

В этот же день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как для продвижения вглубь Угледара морпехам Тихоокеанского флота помогают артиллеристы и танкисты. Эпицентр военного столкновения в Угледаре на юго-востоке города. Корреспондент отметил, что бои уже идут не на подступах, а на окраине. Российские военные заняли стратегически важные позиции, на которых ранее находились ВСУ.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023