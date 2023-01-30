Экипажи истребителей Су-35с ЗВО показали уничтожение военной инфраструктуры ВСУ

Экипажи истребителей Су-35с Западного военного округа (ЗВО) в ходе выполнения полетных заданий уничтожают военные цели противника, применяя широкий спектр авиационных средств поражения. Боевые вылеты летчиков-истребителей Су-35с при уничтожении объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) 30 января показало Минобороны РФ.

«На данный момент самолет Су-35 является лучшим истребителем. Не побоюсь этого слова — воюющий истребитель в мире. Расширенный комплекс вооружения — и по земле, и по воздуху — делает его превосходной машиной. Истребитель высокоманевренный, использует отклоняемый вектор тяги. Оснащен ракетами типа «воздух-воздух» (большая, средняя и малая дальность), «воздух-поверхность» широкой номенклатуры (против РЛС, стационарных целей)», — рассказал заместитель авиационной эскадрильи Александр.

За время проведения специальной военной операции летчик ЗВО Александр совершил более восьмисот боевых вылетов. Подполковник награжден Орденом Мужества и медалью Нестерова. Он уничтожил сотни воздушных и наземных целей.

По его словам, основная задача эскадрильи — поражение средств ПВО, с чем он и его коллеги отлично справляются. Для решения поставленных задач боевые вылеты оперативно-тактической авиации осуществляются с аэродромов временного базирования.

Вооружение истребителей проверяют специалисты авиационного комплекса, осматривают ракеты на предмет исправности, затем исправность ракет по специальным системам проверяются из кабины пилота, добавил инженер Александр.

Для уничтожения авиационной техники ВСУ, поражения радиолокационных станций, комплексов противовоздушной обороны экипажи применяют управляемые высокоточные ракеты различного класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Вылеты на боевое применение осуществляются в светлое и темное время суток в любых погодных условиях.

Сверхманевренный истребитель Су-35с отрывается от полосы и за несколько секунд набирает высоту в сотни метров. Затем ложится на боевой курс. Через минуту уже следующая машина разбегается на форсаже.

Су-35с может подниматься вверх со скоростью почти 300 м/с на максимальную высоту в 20 км. На форсаже его двигатели разгоняют самолет до двух с половиной тыс. км/ч.

Су-35с — один из самых маневренных истребителей, при этом может взять до 8 т боевой нагрузки. Разработанный, прежде всего, как истребитель, Су-35с позволяет летчикам выполнять и задачи бомбардировочной авиации. Они могут нести под крылом ракеты класса «воздух-поверхность» и авиационные бомбы. Точность попаданий уже не раз на практике фиксировала система объективного контроля, добавили в военном ведомстве.

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