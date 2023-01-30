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«Известия» рассказали о продвижении войск в Угледаре

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Фото: Министерство обороны РФ
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Для продвижения вглубь Угледара морпехам Тихоокеанского флота помогают артиллеристы и танкисты. Кадрами боев за город поделился корреспондент «Известий» Кирилл Ольков в понедельник, 30 января.

Эпицентр военного столкновения в Угледаре на юго-востоке города. Корреспондент отметил, что бои уже идут не на подступах, а на окраине. Российские военные заняли стратегически важные позиции, на которых ранее находились ВСУ.

«Закрыть вопрос с победой в Угледаре»
Корреспонденты «Известий» — о том, как проходит штурм стратегически важного города на донецком направлении

Реактивной артиллерии по зашифрованному каналу связи приходят координаты цели. Огонь открывают не только по укрепрайонам, но и колоннам боевиков, прерывая доставку пополнений и боеприпасов. Условия, по словам артиллеристов, меняются постоянно, поэтому точность ударов корректирует беспилотник.

Ранее в этот же день военный корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, что российская армия выдавливает ВСУ с территории Донецкой Республики (ДНР) по всем направлениям: от Угледара до Артемовска и Соледара.

7 января советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что российская армия закрепилась на юго-востоке и востоке Угледара. Он пояснил, что Угледар представляет собой небольшой город, большую часть которого занимают промышленная зона и две шахты.

Тогда же врио главы республики Денис Пушилин заявил, что взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит российским войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления. По словам Пушилина, это может в корне поменять расклад сил в зоне СВО.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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