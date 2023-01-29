Реклама
Прямой эфир
Мир
Датско-шведский политик сжег Коран в трех разных местах Копенгагена
Мир
Лавров провел телефонные переговоры с главами МИД Израиля и Палестины
Мир
Италия отказалась поставлять Украине наступательное оружие
Происшествия
На МКАД автомобиль врезался в остановку
Мир
Британская авиакомпания Flybe заявила о банкротстве
Мир
WSJ обвинила Израиль в атаке на военный завод в иранском Исфахане
Мир
Офицер разведки США заявил об «имитации» НАТО военной помощи Украине
Мир
Киев внес в санкционный список химические и транспортные компании РФ и Белоруссии
Общество
Умер создатель кота Леопольда художник Вячеслав Назарук
Мир
Супруга Ассанжа заявила о его плохом физическом и психологическом состоянии
Мир
Покупатели F-35 не могут использовать истребители без разрешения США
Мир
МИД Израиля отказался комментировать атаку на военный завод в иранском Исфахане

В Гааге в ходе акции протеста задержали более 700 человек

0
Выделить главное
вкл
выкл

Более 700 человек задержаны в ходе акции протеста в Гааге. Активисты против выделения субсидий на добычу ископаемых, таких как нефть, газ и уголь. Демонстрация организована движением Extinction Rebellion, которое переводится как «Восстание против вымирания». Ранее протестующие перекрыли трассу, ведущую в Амстердам, передает телеканал «Известия». Полиция предлагала использовать другую площадку, чтобы не создавать опасности для участников дорожного движения. Однако призывы правоохранительных органов проигнорировали, после чего и начались задержания. В акции приняли участие тысячи человек.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023