В Гааге в ходе акции протеста задержали более 700 человек

Более 700 человек задержаны в ходе акции протеста в Гааге. Активисты против выделения субсидий на добычу ископаемых, таких как нефть, газ и уголь. Демонстрация организована движением Extinction Rebellion, которое переводится как «Восстание против вымирания». Ранее протестующие перекрыли трассу, ведущую в Амстердам, передает телеканал «Известия». Полиция предлагала использовать другую площадку, чтобы не создавать опасности для участников дорожного движения. Однако призывы правоохранительных органов проигнорировали, после чего и начались задержания. В акции приняли участие тысячи человек.

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