Синоптики пообещали москвичам мартовскую погоду на предстоящей неделе

На предстоящей неделе погода в Москве будет напоминать март. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщает центр погоды «Фобос».

Так, всю неделю в столице будет преобладать пасмурная погода и ежедневные снегопады малой интенсивности. Также москвичей ожидает температура воздуха на 5–7 градусов выше многолетней нормы.

«По ночам воздух не будет остывать ниже −1…−6 градусов, а в дневные часы столбики термометров продолжат стремится к нулевой отметке, что благоприятно для формирования слабой ночной гололедицы», — говорится в сообщении.

Общее количество осадков за предстоящую неделю не превысит 5–10 мм, что укладывается в нормальный климатический график. При этом сугробы вырастут до 26–27 см.

«Такая погода по параметрам атмосферы будет больше напоминать март, который, как известно, в России считается зимним месяцем», — отмечает «Фобос».

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве ожидается потепление 31 января и 1 февраля. По его словам, обычно эти дни являются по климату самыми холодными в году, а в этот раз ситуация изменилась.