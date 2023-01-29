Вучич назвал Джоковича величайшим теннисистом после его победы на Australian Open
Президент Сербии Александр Вучич поздравил своего соотечественника Новака Джоковича с победой на чемпионате Australian Open в Мельбурне. Слова поздравления Вучич опубликовал в воскресенье, 29 января, в соцсетях.
Он назвал спортсмена величайшим теннисистом всех времен и поблагодарил за победу от лица всего сербского народа.
«Величайший во все времена! Спасибо, Новак, за всю радость от имени граждан Сербии. Знай, что с тобой сегодня сербы из региона и диаспоры, гордые за тебя и свое сербское отечество. Большое спасибо за все победы!» — написал Вучич.
Это уже 22-я победа Джоковича на турнирах «Большого шлема». По этому показателю он сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем, отметила газета «Спорт-Экспресс».
Ранее в этот день Джокович обыграл грека Стефаноса Циципаса и стал победителем открытого чемпионата Австралии. В мачте с Циципасом серб выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Циципаса 15 эйсов, три ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из трех.
О том, что Джокович вышел в финал Australian Open, обыграв своего американского противника Томми Пола в полуфинале, стало известно 27 января. Матч длился 2 часа 20 минут и завершился со счетом 7:5, 6:1, 6:2.