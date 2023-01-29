Прокуратура Москвы сообщила об убийстве мужчиной жены и сына на севере города

Тела двух мужчин и женщины с признаками насильственной смерти обнаружены в квартире жилого дома на улице Флотской, о чем стало известно 29 января.

«По предварительной информации, на лестничной площадке седьмого этажа 45-летний мужчина в ходе ссоры причинил своему сыну ножевые ранения, после чего прошел в квартиру и причинил ножевые ранения бывшей жене 1980 г.р. От полученных телесных повреждений они скончались на месте. После этого мужчина покончил жизнь самоубийством», — сообщили правоохранители в Telegram-канале столичной прокуратуры.

На место происшествия прибыл Головинский межрайонный прокурор Александр Боев. Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

В начале января в Москве было обнаружено тело 34-летней женщины. Ее 33-летнего возлюбленного обвинили в убийстве. Подозреваемый нанес ей минимум 30 ударов ножом. По информации «Известий», пара приехала из Вологды в столицу на несколько дней. Они устроили праздничную фотосессию, после чего вернулись в арендованную квартиру, где и произошла трагедия. Позже стало известно, что убитая оказалась радиоведущей Анной Азовской.