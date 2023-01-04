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Убитая в Москве девушка оказалась радиоведущей из Вологды

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Фото: Главное следственное управление СК РФ по городу Москве
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Убитая сожителем в Москве девушка оказалась радиоведущей из Вологды Анной Азовской. Об этом 4 января пишет «КП Вологда».

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Отмечается, что 34-летняя девушка была ведущей и учредителем одной из вологодских радиостанций.

Кроме того, сообщается, что Азовская была дочерью доктора исторических наук, профессора Василия Саблина.

Убийство произошло 3 января 2023 года. По информации «Известий», пара приехала из Вологды в Москву на несколько дней. Они устроили праздничную фотосессию, после чего вернулись в арендованную квартиру, где Азовская и была убита.

По словам соседей, они слышали крики и просьбы о помощи, после чего вызвали полицию. 33-летний вологжанин нанес своей 34-летней возлюбленной как минимум 30 ударов ножом. Вскоре его задержали. Затем следователи опубликовали видео с допроса мужчины.

4 января мужчину арестовали. Он просил избрать ему в качестве меры пресечения подписку о невыезде. Вину в содеянном признал.

Он пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил женщину кухонным ножом, после чего жертва пыталась спрятаться в ванной. Подозреваемый смог открыть дверь и продолжил наносить удары.

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