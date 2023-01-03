В Москве мужчина нанес возлюбленной 30 ударов ножом после похода на фотосессию

В Москве 33-летнего мужчину заподозрили в убийстве 34-летней сожительницы. Подозреваемый нанес ей минимум 30 ударов ножом.

Как рассказали в следственном управлении СК РФ по Москве, трагедия произошла В квартире жилого дома, расположенного по улице Полины Осипенко.

«Обнаружено тело женщины 1988 года рождения. При осмотре на теле потерпевшей обнаружено не менее 30 колото-резаных ран», — говорится в сообщении СК.

По информации «Известий», пара приехала из Вологды в столицу на несколько дней. Они устроили праздничную фотосессию, после чего вернулись в арендованную квартиру, где и произошла трагедия.

По словам соседей, они слышали крики и просьбы о помощи, после чего и вызвали полицию.

Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

30 декабря 2022 года «Известия» узнали об убийстве в Подмосковье. 35-летняя женщина зарезала насмерть свою 28-летнюю знакомую во время ссоры. Подозреваемая была вскоре задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело.