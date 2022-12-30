В Подмосковье женщина зарезала знакомую из-за ссоры

Женщина зарезала насмерть свою знакомую во время ссоры в Московской области. Об этом 30 декабря рассказал источник «Известиям».

Трагедия произошла в поселке Володарского, в квартире на улице Елохова роща. 35-летняя Нилуфар Р. ножом смертельно ранила 28-летнюю оппонентку.

Подозреваемая была вскоре задержана. Против нее возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).

26 декабря жительница Екатеринбурга убила мальчиков 10 и 15 лет, а также пятимесячную девочку. По данным «Известий», у женщины имеются психические проблемы, она утверждала, что в детей вселился дьявол. Ленинский суд Екатеринбурга позднее арестовал подозреваемую на два месяца.