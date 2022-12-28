Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемую в убийстве троих детей женщину

Ленинский суд Екатеринбурга арестовал на два месяца 37-летнюю местную жительницу, обвиняемую в убийстве троих своих детей. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда в среду, 28 декабря.

Решение об аресте поддержал начальник отдела гособвинителей прокуратуры Свердловской области Евгений Коваленко. Женщина будет находиться под стражей до 26 февраля.

Ранее в этот день ее адвокат Олег Грязютин сообщил, что женщина частично признала вину. Обвиняемая рассказала, что перед преступлением приняла наркотические вещества.

27 декабря ей было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более малолетних», а также назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Трагедия произошла 26 декабря. Были убиты мальчики 10 и 15 лет, а также пятимесячная девочка. Тела детей были обнаружены в квартире на улице Шевченко.

По данным «Известий», женщина утверждала, что в детей вселился дьявол. Когда екатеринбурженку нашли, она лежала на телах убитых детей.

Ход и результаты расследования дела поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.