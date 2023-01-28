Появились подробности ДТП с директором Международной школы Москвы

Выезд на встречную полосу автомобиля, в котором ехал директор Международной школы Москвы Пол Кич, стал причиной ДТП на Мосфильмовской улице на западе столицы. Об этом стало известно в субботу, 28 января.

«По предварительным данным, причиной ДТП на Мосфильмовской улице стал выезд на полосу встречного движения автомобиля Mini Cooper, где ехал Пол Кич. В настоящее время уточняется, в связи с чем это произошло», — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Сообщается, что Кич, предварительно, получил ушибы и ссадины.

О столкновении машин стала известно 27 января. Был ли в момент ДТП за рулем сам директор школы, не уточняется. Известно, что попавшая в ДТП машина зарегистрирована на школу.

По некоторым данным, при аварии на Мосфильмовской улице столкнулись три автомобиля.



Международная школы Москвы основана в 2007 году, обучение в ней проходит на английском языке.