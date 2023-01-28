Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия призвала не допустить ядерного противостояния в Северо-Восточной Азии
Мир
WSJ узнала о проблемах горнолыжных курортов в Альпах из-за отсутствия снега
Культура
Рукописная книга Цветаевой продана на аукционе за 7,2 млн рублей
Мир
The Telegraph узнала о намерении Британии передать Украине истребители
Общество
Пожар на рынке «Синдика» локализовали на площади 2,1 тыс. кв. м
Армия
«РИА Новости» узнало об оснащении систем ПВО в зоне СВО комплексами «Панцирь-СМ»
Мир
Платье принцессы Дианы на аукционе продали за рекордные $604,8 тыс.
Происшествия
Умер бывший солист Большого театра Николай Низиенко
Происшествия
Пожарные спасли 37 человек из загоревшегося общежития Краснокаменска
Общество
Эксперт Роспотребнадзора назвала допустимое число заболеваний гриппом за сезон
Мир
Посольство призвало Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела РФ
Мир
Сильные взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Появились подробности ДТП с директором Международной школы Москвы

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выезд на встречную полосу автомобиля, в котором ехал директор Международной школы Москвы Пол Кич, стал причиной ДТП на Мосфильмовской улице на западе столицы. Об этом стало известно в субботу, 28 января.

Край неопасный: в каких регионах растет статистика ДТП
В ГИБДД подвели итоги аварийности с начала года

«По предварительным данным, причиной ДТП на Мосфильмовской улице стал выезд на полосу встречного движения автомобиля Mini Cooper, где ехал Пол Кич. В настоящее время уточняется, в связи с чем это произошло», — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Сообщается, что Кич, предварительно, получил ушибы и ссадины.

О столкновении машин стала известно 27 января. Был ли в момент ДТП за рулем сам директор школы, не уточняется. Известно, что попавшая в ДТП машина зарегистрирована на школу.

По некоторым данным, при аварии на Мосфильмовской улице столкнулись три автомобиля.

Международная школы Москвы основана в 2007 году, обучение в ней проходит на английском языке.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023