Директор Международной школы Москвы пострадал в ДТП на западе столицы
Директор Международной школы Москвы (ISM) Пол Кич пострадал в ДТП на Мосфильмовской улице на западе столицы, о чем стало известно вечером пятницы, 27 января.
По нашим данным, авария произошла на Мосфильмовской улице. После ДТП Кич был доставлен в больницу, где ему диагностировали травму головы. Был ли в момент ДТП за рулем сам директор школы, не уточняется. Известно, что попавшая в ДТП машина зарегистрирована на школу.
По некоторым данным, при аварии на Мосфильмовской улице столкнулись три автомобиля.
Ранее в этот день аассажирский автобус сбил человека на пешеходном переходе у станции метро «Киевская» в Москве. Как сообщили в прокуратуре столицы, пострадавшего мужчину госпитализировали.