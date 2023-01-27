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Постпред России указал на игнорирование Киевом темы защитной зоны вокруг ЗАЭС

Постпред Ульянов: Киев пятый месяц не реагирует по вопросу создания защитной зоны вокруг ЗАЭС
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Украина пятый месяц не дает ответа на переданный ей проект декларации по созданию защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 27 января заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он уточнил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси передал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе проект декларации в Нью-Йорке.

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«Они получили проект декларации <...> еще 21 сентября <...> с тех пор пошел уже пятый месяц, и украинцы так на этот документ и не отреагировали», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Неделю назад Гросси заявил, что все стороны согласны с необходимостью создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, но переговорный процесс проходит очень сложно.

В конце декабря 2022 года Гросси говорил о том, что зона безопасности вокруг Запорожской АЭС должна быть создана исключительно для предотвращения ядерного инцидента.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

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