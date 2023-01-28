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Врач опровергла миф о преимуществе жирной пищи

Врач Серебренникова: жирная пища не помогает меньше мерзнуть
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Фото: Global Look Press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
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Жирная пища не помогает меньше мерзнуть. Об этом заявила 27 января врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова.

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«Само по себе потребление жирной пищи не приведет к тому, что человек будет меньше мерзнуть, так как процессы эти зависят не только от калорийности пищи, но и от других факторов», — сказала врач в разговоре с «Газетой.Ru».

Она уточнила, что термический эффект от пищи связан со сложными процессами в организме, касающимися усвоению белков, жиров и углеводов.

«При этих процессах вырабатывается энергия в виде тепла. Если человек мало ест, то организм будет экономить энергию, и это может влиять на общую температуру тела», — объяснила Серебренникова.

Специалист также рассказала, что когда человек мерзнет, включаются механизмы, задействующие нервную и гормональную системы.

Накануне ученые штата Пенсильвания заявили, что жирная пища мешает мозгу регулировать потребление калорий.

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