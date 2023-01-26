Ученые рассказали о вреде жирной пищи для мозга

Диета с высоким содержанием жиров снижает способность мозга регулировать потребление калорий. Об этом в четверг, 26 января, говорится в статье журнала Journal of Physiology.

Ученые провели эксперимент на крысах. Они разделили грызунов на две группы: одну кормили обычной едой, а другую — пищей с высоким содержанием жиров и калорий. Выяснилось, что после нескольких дней потребления жирной пищи мозг крыс приспособился и уменьшил количество съеденной пищи. Однако постоянное употребление пищи с высоким содержанием жиров нарушило этот механизм.

Примерно через 10–14 дней жирной диеты организм крыс замедлил сигналы желудку, мозг перестал регулировать потребление калорий, пояснили ученые.

«Со временем астроциты мозга теряют чувствительность к жирной пище. <...> Это нарушает передачу сигналов желудку и замедляет его опорожнение», — сообщили исследователи.

Теперь ученые планируют провести аналогичные эксперименты на людях, дополняет «Газета.Ru».

В октябре 2022 года врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Мещерякова дала советы по избежанию набора лишнего веса в холода. По ее словам, в первую очередь стоит следить за количеством потребляемых калорий. Предпочтение в выборе блюд лучше отдать горячей пище, запеченным овощам, кашам и сытным супам.