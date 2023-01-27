Президент России Владимир Путин поручил утвердить программы развития новых регионов РФ. Перечень поручений 27 января публикует пресс-служба Кремля.

Правительство должно утвердить программы, предусмотрев достижение этими субъектами среднероссийских показателей уровня жизни и общероссийского уровня социально-экономического развития не позднее 2030 года.

Кроме того, российский лидер поручил утвердить льготную ипотечную программу, в рамках которой граждане РФ смогут приобретать жилые помещения в новых регионах по ставке не более 2% годовых.

Также президент РФ поручил добиться в 2023 году роста реальных зарплат, снижения бедности, увеличения рождаемости и продолжительности жизни.

24 января Путин потребовал повысить уровень жизни в новых регионах страны. Он призвал правительство активнее работать в данном направлении. В декабре 2022 года глава государства заявил, что важно сделать всё необходимое для поддержки жителей новых регионов России. Он отметил, что интеграция новых территорий должна завершиться «чем быстрее, тем лучше».

Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, ускорение интеграционных процессов станет лучшим ответом на недружественные действия Запада.

30 сентября 2022 года Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ по итогам референдумов, проводившихся с 23 по 27 сентября.