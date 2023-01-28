Перечислены самые дорогие авиабилеты с вылетом из России в 2022 году

Самый дорогой авиабилет в 2022 году обошелся россиянам более чем в миллион рублей, рекордсменами по стоимости оказались билеты в Лос-Анджелес, Торонто, Дубай и Майами. К такому выводу пришли аналитики направления авиабилеты сервиса путешествий «Туту», сообщили «Известиям» в пресс-службе компании 28 января.

Выяснилось, что самый дорогой билет в 2022 году оформили для перелета по направлению Санкт-Петербург – Лос-Анджелес и обратно. За такой полет бизнес-классом заплатили 1 397 174 рубля. На втором месте в рейтинге оказался билет по маршруту Москва – Торонто и обратно. Это тоже перелет бизнес-классом, стоил он 949 206 рублей.

Замыкает тройку самых дорогих авиабилетов 2022 года заказ стоимостью 662 645 рублей, а именно перелет по направлению Москва – Дубай и обратно первым классом.

Также в числе самых дорогих оказались перелеты из Москвы в Цюрих, Нью-Йорк, Милан, Ларнаку, Вену, Лиссабон, Денпасар, Ниццу и Бухарест.

25 января источники «Известий» сообщили, что средняя стоимость авиабилетов на рейсы по России выросла в прошлом году на 8–14% по сравнению с 2021-м. Уточнялось, что средняя стоимость полета в экономклассе на 1 тыс. км пути повысилась за год на 11%. Таким образом, в 2022 году авиаперелеты подорожали максимальными за 14 лет темпами.

До этого, 19 января, аналитики назвали бюджетные зарубежные направления для россиян зимой. Самыми выгодными оказались перелеты в Белоруссию, Турцию и Армению.