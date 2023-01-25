Авиаперелеты подорожали в 2022 году максимальными за 14 лет темпами

Средняя стоимость авиабилетов на рейсы по России выросла в прошлом году на 8–14% по сравнению с 2021-м, сообщили «Известиям» источники в трех крупных сервисах по бронированию.

По данным Росстата, средняя стоимость полета в экономклассе на 1 тыс. км пути повысилась за год на 11%: в декабре 2021-го перелет обходился в 5482,2 рубля, а в декабре 2022-го — в 6096,9.

Рост на 11% — это максимальные за последние 14 лет темпы роста средних цен в течение одного года, подсчитали «Известия» на основе данных Федеральной статистической службы.

В 2008-м перелеты в экономе за год подорожали на 34%. При этом в августе 2022-го цены почти достигли абсолютного максимума: поднялись до 6621 рубля при максимуме в 6892,51 (был зафиксирован в августе 2010 года).

Глава Минтранса Виталий Савельев в конце ноября со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявлял, что цены на авиабилеты в РФ в прошлом году сохранились на уровне 2020–2021-х и снизились на 6,5% относительно уровня 2019 года.

В пресс-службе Минтранса отказались от комментариев. В Росстате подтвердили корректность подсчетов «Известий». Там также уточнили, что, согласно индексу потребительских цен (рассчитывается иначе, нежели динамика средних цен), авиаперелеты в 2022 году подорожали на 19,2%, и это тоже самое значительное повышение индекса по этой услуге с 2008-го.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Взлет и снижение: авиаперелеты подорожали максимальными за 14 лет темпами