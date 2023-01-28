Рукописная книга Цветаевой продана на аукционе за 7,2 млн рублей

Сборник из цикла стихотворений поэтессы Марины Цветаевой «Ученик», написанный от руки, продан на торгах аукционного дома «Литфонд» 26 января за более чем 7,2 млн рублей. Об этом 27 января сообщила пресс-служба аукционного дома.

«Самым дорогим лотом стала рукописная книга Марины Цветаевой, заявленная по начальной цене 5,5 млн рублей. Рукописный экземпляр из цикла стихотворений Цветаевой <...> «Литфонд» продал за 7 млн 250 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Сборник датирован 1921 годом и был предоставлен «Литфонду» из собрания семьи Анатолия Наля, который дружил с поэтом Максимилианом Волошиным, самой Мариной Цветаевой, а также поэтами Павлом Антокольским и Борисом Лавреневым.

Ранее 27 января сообщалось, что адресная книга Элвиса Пресли выставлена на продажу. В органайзер певец своей рукой вносил все необходимые данные. С молотка уйдут портфель и куртка Билла Белью. Исполнитель сам придумал дизайн знаменитого наряда. Поклонники также смогут приобрести украшения Пресли.