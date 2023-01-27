Адресную книгу Элвиса Пресли выставили на аукцион

Адресная книга Элвиса Пресли выставлена на продажу. В органайзер певец своей рукой вносил все необходимые данные. С молотка уйдут портфель и куртка Билла Белью, передает телеканал «Известия». Исполнитель сам придумал дизайн знаменитого наряда. Поклонники также смогут приобрести украшения Пресли.

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