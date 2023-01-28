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Boston Dynamics показала видео с неудачными дублями своего робота

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Фото: Boston Dynamics
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Компания Boston Dynamics показала неудачные попытки своего человекоподобного робота сделать акробатические трюки.

В ролике киборг преодолевает препятствия и пытается отнести ящик с инструментами, однако иногда спотыкается или роняет свои вещи. Также иногда он испытывает проблемы с прыжками.

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После этого инженеры Boston Dynamics вносят изменения в конструкцию робота, и тогда он становится более устойчивым.

Компания Boston Dynamics была основана группой инженеров из Массачусетского технологического института в 1992 году. В 2014 году ее приобрела корпорация Google, а спустя несколько лет перепродала японской SoftBank.

Ей принадлежит робот Atlas, который способен выполнять акробатические трюки. Он умеет кувыркаться, стоять на руках и подпрыгивать с оборотом вокруг своей оси на 360 градусов. Каждое свое упражнение робот завершает поднятием рук вверх, как и профессиональные гимнасты.

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