Boston Dynamics показала видео с неудачными дублями своего робота
Компания Boston Dynamics показала неудачные попытки своего человекоподобного робота сделать акробатические трюки.
В ролике киборг преодолевает препятствия и пытается отнести ящик с инструментами, однако иногда спотыкается или роняет свои вещи. Также иногда он испытывает проблемы с прыжками.
После этого инженеры Boston Dynamics вносят изменения в конструкцию робота, и тогда он становится более устойчивым.
Компания Boston Dynamics была основана группой инженеров из Массачусетского технологического института в 1992 году. В 2014 году ее приобрела корпорация Google, а спустя несколько лет перепродала японской SoftBank.
Ей принадлежит робот Atlas, который способен выполнять акробатические трюки. Он умеет кувыркаться, стоять на руках и подпрыгивать с оборотом вокруг своей оси на 360 градусов. Каждое свое упражнение робот завершает поднятием рук вверх, как и профессиональные гимнасты.