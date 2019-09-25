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Boston Dynamics научили робота акробатике

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Фото: youtube.com/BostonDynamics
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Специалисты американской компании Boston Dynamics научили человекоподобного робота Atlas акробатическим трюкам. Об этом свидетельствуют кадры видеоролика, опубликованного на YouTube-канале компании.

Благодаря работе инженеров теперь Atlas способен кувыркаться, стоять на руках и подпрыгивать с оборотом вокруг своей оси на 360 градусов. Каждое свое упражнение робот завершает поднятием рук вверх, как и профессиональные гимнасты, отмечает телеканал «360».

По словам создателей андроида, уникальны не его действия, а усовершенствованные программные коды и алгоритмы, позволяющие ему выполнять новые трюки. Кроме того, добавили специалисты, благодаря прогнозирующему контроллеру роботу больше не требуются паузы между двумя действиями, их отслеживает программа.

Вместе с тем в компании подчеркнули, что, несмотря на прогресс в обучении Atlas, робот всё еще совершает ошибки, сообщает телеканал «Звезда».

В апреле в Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик.

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