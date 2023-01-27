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В ГД призвали проработать сервис для штрафов водителям по фото из смартфонов

Депутат Толмачев: приложение «Народный инспектор» является нужной инициативой, но она требует проработки
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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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Приложение «Народный инспектор», с помощью которого граждане смогут фиксировать на камеру смартфона случаи нарушения водителями правил дорожного движения, — это нужная инициатива, но необходимо проработать ее технические детали. Об этом заявил «Известиям» член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев 27 января.

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Ранее в этот день сообщалось, что онлайн-сервис запустят уже в I квартале 2024 года.

«Народный инспектор» — инициатива интересная и, говоря откровенно, нужная. Обществу предлагается еще один инструмент саморегулирования. К сожалению, люди каждый день сталкиваются с чужим хамством, но на дороге наглость особенно опасна и может привести к ДТП. Думаю, многие, наблюдая «художества» на виражах, хватались за сердце (или голову) и хотели бы, так сказать, тем или иным способом вразумить лихих летунов. Теперь есть способ сделать это цивилизованно», — указал парламентарий.

По его мнению, появление приложения дисциплинирует многих автолюбителей.

«Вот парковался ты раньше поперек входа в подъезд, мешал мамочкам с колясками пройти, вы с соседями много ругались по этому поводу, а теперь ты знаешь, что твои фокусы сфотографируют и отправят через приложение, тебе прилетит штраф, и уже не получится безнаказанно плевать на мнение общества. Или продолжай плевать, но тогда готовь кошелек, — или дисциплинируйся, научись парковаться там, где нужно», — сказал Толмачев.

При этом он подчеркнул важность того, как будет реализована инициатива. Детали, особенно технические, нужно проработать, убежден депутат.

«Во-первых, это вопросы датировки. Во-вторых, верификация: не исключаю, что найдутся подлецы, которые мечтают насолить ближним или подставить недругов и готовы ради этого подделать фотографии, «замазать» правильно включенный поворотник или «пририсовать» чужой номер машине на газоне. Этого допустить нельзя. В-третьих, есть вопросы законодательного характера — но над этим мы поработаем в Госдуме», — резюмировал Толмачев.

27 января стало известно, что контракт на доработку сервиса «Народный инспектор» получила группа компаний «Программный продукт». Приложение будет создано на базе системы «Помощник Москвы». Инициатива о штрафах, оформленных при помощи фото, уже реализована в Москве, а теперь программу расширят на федеральный уровень.

При помощи приложения граждане смогут фиксировать факты несоблюдения ПДД, в результате чего нарушители будут получать штрафы, а разместившие доказательства пользователи получат бонусы на оплату парковки и для других целей.

Автоэксперт Роман Солдатов назвал сервис «Народный инспектор» неплохой инициативой, однако отметил, что ее реализация вызывает несколько вопросов. Как указал специалист, некоторые пользователи могут специально оставлять жалобы на своих знакомых из-за личной неприязни или плохого настроения.

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