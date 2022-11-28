Синоптик спрогнозировала аномальные морозы в Москве

На предстоящей неделе в Москве и области ожидается усиление морозов, температура воздуха будет ниже нормы примерно на четыре градуса, при этом осадки не прогнозируются. Об этом в понедельник, 28 ноября, «Известиям» сообщила главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«На этой неделе морозы будут усиливаться, при переменной облачности в середине недели осадков у нас уже не ожидается, температура в ночные часы будет понижаться до –8...–13 градусов, дневная температура — в пределах –4...–10 градусов. Температура воздуха на этой неделе будет ниже климатической нормы где-то градуса на четыре. Погода будет сухой, но довольно морозной», — рассказала синоптик.

По словам Поздняковой, в середине недели будет преобладать переменная облачность.

«Есть надежда на то, что солнышко появится в небе ноябрьском, потому что этот ноябрь на редкость пасмурным оказался», — добавила специалист.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что календарная зима в Москве начнется с усиления морозов и аномально высокого давления. Он уточнил, что днем 28 ноября температура воздуха в Москве составит –1…–6 градусов, во вторник под утро похолодает до –5…–10 градусов.