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Синоптик спрогнозировала аномальные морозы в Москве

Синоптик Позднякова: аномальные морозы при отсутствии осадков ожидаются в Москве на неделе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На предстоящей неделе в Москве и области ожидается усиление морозов, температура воздуха будет ниже нормы примерно на четыре градуса, при этом осадки не прогнозируются. Об этом в понедельник, 28 ноября, «Известиям» сообщила главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

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«На этой неделе морозы будут усиливаться, при переменной облачности в середине недели осадков у нас уже не ожидается, температура в ночные часы будет понижаться до –8...–13 градусов, дневная температура — в пределах –4...–10 градусов. Температура воздуха на этой неделе будет ниже климатической нормы где-то градуса на четыре. Погода будет сухой, но довольно морозной», — рассказала синоптик.

По словам Поздняковой, в середине недели будет преобладать переменная облачность.

«Есть надежда на то, что солнышко появится в небе ноябрьском, потому что этот ноябрь на редкость пасмурным оказался», — добавила специалист.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что календарная зима в Москве начнется с усиления морозов и аномально высокого давления. Он уточнил, что днем 28 ноября температура воздуха в Москве составит –1…–6 градусов, во вторник под утро похолодает до –5…–10 градусов.

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