Названы недостатки оформления штрафов водителям по сделанным гражданами фото

Запуск приложения «Народный инспектор», с помощью которого зарегистрированные в системе граждане смогут фиксировать на камеру смартфона случаи нарушения водителями правил дорожного движения, — это неплохая инициатива, однако ее реализация вызывает несколько вопросов. На это в пятницу, 27 января, указал автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов.

Ранее в этот день стало известно, что онлайн-сервис появится уже в I квартале 2024 года.

«Истории с «Народным инспектором» уже несколько лет. Инициатива вроде неплохая, чтобы зафиксировать все нарушения в стране, сотрудников ГИБДД не хватит, а здесь привлекают добропорядочных граждан для выявления нарушений — на бумаге выглядит очень здорово, а вот в реальности вызывает вопросы», — заявил специалист.

Так, он отметил, что только в Москве и Подмосковье камер фото- и видеофиксации почти полмиллиона и фиксировать нарушения — это именно их задача.

«Неужели они не справляются с тем, чтобы фиксировать нарушения? Зачем тогда они вообще нужны. Во-вторых, никто не отменял человека с плохим настроением, который решил, что пора бы восстановить вселенскую справедливость и пожаловаться на своего соседа, сфоткав машину так, что она якобы заехала на бордюр или припаркована неправильно. И я уверен, что таких случаев будет много, хотя и без этого водителям прилетают ошибочные штрафы», — подчеркнул Солдатов.

Кроме того, по словам автоэксперта, чтобы водителей могли штрафовать по фото со смартфонов, «Народный инспектор» должен быть зафиксирован не просто в КоАП, а в ПДД.

«И давайте будем честны, у нас только в марте вступают в силу новые поправки, которые напрашивались уже много лет. Но пока их не протестировали, не попробовали, не заметили недостатков, на мой взгляд, новая версия ПДД очень сырая. И с остервенением вносить туда любые мелочи точно не стоит. Поэтому я считаю, что сначала решим проблемы с самокатами и перекрестками, а через годик подумаем над баллами для внимательных граждан», — добавил обозреватель.

Ранее в этот день Autonews.ru писал, что контракт на доработку сервиса получила группа компаний «Программный продукт». Приложение «Народный инспектор» будет создано на базе системы «Помощник Москвы». Инициатива о штрафах, оформленных при помощи фото, уже реализована в Москве, а теперь программу планируют расширить на федеральный уровень.

При помощи приложения граждане смогут фиксировать факты несоблюдения ПДД, в результате чего нарушители будут получать штрафы. Пользователи, разместившие доказательства нарушений, в случае оформления постановления получат бонусы, которые можно использовать на парковку, оплату проезда в общественном транспорте и других задач.

16 января сообщалось, что в 2023 году в России могут ввести новые штрафы для автомобилистов за неисправности в авто. Инициативу в ближайшее время направят для рассмотрения в Государственную думу, обновленный перечень может вступить в силу уже 1 сентября.