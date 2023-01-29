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Удачный сезон: весной цены на частные дома могут упасть на 5%

Насколько и почему средняя стоимость загородного жилья уже снизилась
Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
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К весне цены на частные дома стандартного класса могут упасть на 5%. Уже в декабре 2022 года их средняя стоимость в России снизилась на 5–10%, в январе застройщики ее не пересматривали. Об этом «Известиям» рассказали девелоперы. Подобная тенденция на загородном рынке, например в Подмосковье, наблюдается впервые с 2008 года. Ситуация связана со стабилизацией стоимости стройматериалов и даже снижением цен на некоторые из них, объяснили эксперты.

Давно такого не было

Цены на загородные дома стандартного класса в декабре прошлого года снизились на 5–10%, в январе застройщики этот показатель пока не пересматривали, рассказал «Известиям» владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский. Ситуация связана со стабилизацией и даже уменьшением стоимости стройматериалов, отметил он. По прогнозу эксперта, в марте перед началом сезона они могут снизиться еще до 5%.

Действительно, например, в Подмосковье с начала осени 2022 года наметилось сокращение средних цен, которого не было, пожалуй, с конца 2008 года, сказала управляющий партнер компании Nordhus Ольга Магилина. В январе ожидается продолжение такой тенденции — в целом по итогу месяца они могут упасть менее чем на 0,5%, полагает она.

— Сегодня на фоне снижения стоимости стройматериалов и общей коррекции покупательского спроса цены на загородное жилье также начали уменьшаться. Пока достаточно сложно прогнозировать глубину коррекции. Снижение в 5–7% может быть в том числе инструментом привлечения покупателей в зимний низкий сезон, — сказал президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

Удачный сезон
строительство
Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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По информации «Авито Недвижимости», за последние три месяца 2022 года спрос на приобретение загородных объектов сократился на 17% по сравнению с III кварталом. Больше всего снизился интерес на покупку дач (на 34%), что можно связать с сезонностью рынка, на 13% реже посетители платформы интересовались приобретением домов, на 11% — коттеджей, на 3% — таунхаусов.

Цены же на строительные материалы возвращаются на уровень начала прошлого года практически во всех категориях, сказал вице-президент блока создания проектов GloraX Павел Гаврилов.

В первую очередь это касается материалов российского производства: изделий из металла и дерева, различных блоков, пазогребневых плит. Отрицательная корректировка стоимости объясняется тем, что возможности для экспорта отечественных стройматериалов теперь ограничены, — пояснил девелопер.

Так, по его словам, средняя цена куба пиломатериалов упала с 25 тыс. рублей до 15 тыс. по сравнению с 2021 годом. 1 куб. м газобетонных блоков на пике стоил 10–11 тыс. рублей, а сейчас можно найти его от 3 тыс., арматура подешевела примерно на 54%, рассказал Павел Гаврилов.

Удачный сезон
строительство
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Но есть и некоторые позиции строительных материалов, которые по-прежнему стоят дороже, чем в начале 2022 года. В первую очередь речь идет о зарубежных товарах, добавил он.

«Известия» обратились в Минстрой с просьбой оценить тенденции на загородном рынке недвижимости и стоимость строительных материалов.

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Дальнейшие ожидания

Падение цен на стройматериалы по сравнению с пиковыми значениями прошлого года оставляет возможности для дальнейшего снижения и стоимости частных домов, полагает Александр Ручьев из ГК «Основа».

По мнению руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Хахулина, в 2023 году цены на стандартные загородные дома могут сократиться на 8–10%. И, наоборот, вырасти в более дорогих сегментах недвижимости на 10–15% из-за высокой стоимости импортных стройматериалов, которые в основном используются для премиального жилья.

По мнению Александра Ручьева, цены на частные дома в течение года могут вырасти на 5–10%, если спрос подстегнет развитие программ ипотечного кредитования на этот вид жилья.

Удачный сезон
строительство
Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Ценообразование в 2023 году будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от объема предложения, сказала директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

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Сейчас можно выбрать дома, некоторые остались в продаже с прошлого сезона. В этом году на рынок выйдут и новые объекты. Но стоит учитывать, что при этом вариантов качественного предложения по более-менее доступной стоимости немного, рассказала она.

В то же время постепенно снижается и спрос на частное жилье, отметил Александр Ручьев. Интерес к этому рынку резко вырос во время пандемии: у части традиционно городских жителей появилась идея приобрести дом и переехать в него, напомнил он.

Однако теперь многие потенциальные покупатели, обратившие внимание на такую недвижимость в пандемию, приходят к мнению, что загородное жилье не может в полной мере быть альтернативой городскому по ряду причин, сказал он. Прежде всего это отсутствие полного объема инфраструктуры, в том числе социальной, к которой привыкли люди, сказал девелопер.

Удачный сезон
дача
Фото: РИА Новости/Владимир Песня

По его словам, расширение загородного рынка также сдерживает медленное развитие транспортной инфраструктуры. Кроме того, расходы на отделку и последующее содержание дома существенно выше, чем в случае с квартирой в многоэтажке, добавил Александр Ручьев.

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