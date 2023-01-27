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Минкульт Украины порекомендовал демонтировать памятник Ватутину в Киеве

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Фото: соцсети
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Киевской городской администрации рекомендовано демонтировать памятник советскому генералу Николаю Ватутину. Соответствующее распоряжение вынесла 27 января комиссия министерства культуры и информационной политики Украины.

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«Экспертная комиссия <…> рекомендовала демонтировать и перенести памятник, а также признать объект отвечающим критериям и признакам памятника монументального искусства», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

При этом министерство отмечает, что решающее слово по данному вопросу будет за администрацией города.

Также добавляется, что экспертная комиссия признает художественную ценность скульптуры, в связи с чем минкульт рекомендует киевским властям взять памятник Ватутину на учет в качестве музейного предмета и передать его в музейные фонды.

Николай Ватутин — советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза (был удостоен звания посмертно). В годы Великой Отечественной войны Ватутин возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева. Военачальник погиб в 1944 году в Киеве, там же и был похоронен.

26 января власти Киева сообщили, что на Украине идет обсуждение необходимости сноса монумента Ватутину. Также там заявили, что будет демонтирован памятник советскому летчику Валерию Чкалову. Ранее в Одесской области демонтировали памятник полководцу Александру Суворову.

Ранее, 23 января, украинское издание «Суббота» сообщило, что в селе Ивановичи Житомирской области демонтировали бюст писателя Максима Горького. Решение о его демонтаже было принято еще в ноябре прошлого года Пулинским поселковым советом, к которому административно относится село.

6 января в Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск) демонтировали памятник Михаилу Ломоносову. Скульптуру сняли с постамента с помощью специальной техники и отвезли на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль».

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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