Политолог объяснил решение Meta разблокировать аккаунты Трампа

Руководитель «Политической экспертной группы», политолог Константин Калачев объяснил решение компании Meta (признана в РФ экстремистской) разблокировать аккаунты экс-президента США Дональда Трампа отсутствием связанных с ним рисков.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 27 января, политолог указал на то, что у Meta не осталось другого выхода после того, как американский предприниматель и новый владелец Twitter Илон Маск разблокировал аккаунт Трампа.

Калачев напомнил, что аккаунты Трампа были заблокированы после штурма Капитолия.

«Какие угрозы и риски создает его разблокировка? Никаких. Блокировка его была, мне кажется, перегибом. С другой стороны, после штурма Капитолия я понимаю прекрасно, что думал [глава Meta Марк] Цукерберг», — высказался Калачев.

Он указал на то, что Марк Цукерберг и Илон Маск занимают диаметрально противоположные политические позиции — Маск выступает за республиканцев, а Цукерберг — за демократов, однако оба разблокировали Трампа.

Калачев высказал мнение, что Блокировка аккаунтов Трампа в соцсетях могла бы в большей степени помочь ему в случае предвыборной кампании, чем возможность выступать на любых площадках.

Политолог указал на то, что шансы Трампа в президентской гонке появляются лишь при сравнении с нынешним президентом США Джо Байденом, и то небольшие. По его мнению, более молодой кандидат от республиканцев был бы более выгоден.

«В общем, вопрос выдвижения Трампа от республиканской партии не предрешен, это, во-первых. Во-вторых, шансы на победу невелики. А, в-третьих, запретный плод, как известно, сладок — гонения на него только добавляли бы к нему интерес», — заключил эксперт.

25 января стало известно, что Meta в ближайшие недели восстановит аккаунты Трампа в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Это решение создает новый прецедент того, как компания относится к мировым лидерам. Это может изменить траекторию президентских выборов в США в 2024 году», — приводит телеканал «Звезда» слова президента компании по глобальным вопросам Ника Клегга.

Как отмечает RT, в Instagram уже видны его публикации и возможна подписка на новые.

В Meta отметили, что компания придерживается правила о том, что общественность должна иметь полное и четкое представление о взглядах и заявлениях любых политиков, поэтому разблокировка аккаунтов Трампа является примером следования принципам свободы слова, пишет сайт kp.ru.

18 января стало известно, что Дональд Трамп, выдвинувший свою кандидатуру на президентских выборах в США, выступит перед американцами 28 января, отмечает телеканал «360».

Соцсеть Twitter разблокировала аккаунт экс-президента США Трампа в конце ноября 2022 года.

Twitter и Facebook заблокировали аккаунты Трампа в начале 2021 года после беспорядков, устроенных сторонниками Трампа в Капитолии в январе того же года. Тогда погибли пять человек, десятки были арестованы. Кроме того, был ограничен доступ к учетным записям Трампа на видеохостинге YouTube.