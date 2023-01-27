Пакистан приступит к закупкам нефти из России в апреле 2023 года
Пакистан будет импортировать российскую нефть с апреля. Поставки начнутся после полного согласования всех условий. Государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик заявил, что сделка будет выгодна обеим странам. Отмечается, что в уже начали составлять план энергетической безопасности, передает телеканал «Известия». Документ предусматривает закупку нескольких видов топлива у РФ. Помимо сырой нефти, Россия будет поставлять на экспорт СПГ и трубопроводный газ.
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