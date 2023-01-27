Пакистан приступит к закупкам нефти из России в апреле 2023 года

Пакистан приступит к закупкам нефти из России в апреле 2023 года

2023-01-27 14:35:27

2023-01-27 14:35:27

2023-01-27 14:35:27

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