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В новостройках Москвы массово исчезают большие квартиры

Сокращение площади жилья привело к массовому исчезновению больших квартир из продажи в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сокращение площади квартир в последние 10 лет привело к массовому исчезновению больших квартир из продажи в столице, сообщил «Известиям» 27 января основатель и совладелец группы «Родина» Владимир Щекин.

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«Эта тенденция может со временем измениться, если ставки по ипотеке будут сокращаться, а доходы расти. Но пока предпосылок к этому нет. В Новой Москве сосредоточено больше предложений квартир 4+ (от четырех комнат. — Ред.), чем в массовом сегменте новостроек «старой» Москвы», — сказал он.

На рынке новостроек Новой Москвы доля квартир с четырьмя комнатами и более составила около 1,2% от общего объема предложения. Из более чем 17,9 тыс. квартир в продаже, помещений 4+ порядка 200, подсчитали аналитики группы «Родина». Между тем рекорд по предложению поставили студии, чья доля выросла до 18,9%, добавили специалисты.

По данным компании, в IV квартале 2022 года на рынке новостроек Новой Москвы застройщики продавали порядка 17,9 тыс. квартир и апартаментов. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года предложение выросло на 58%.

За прошедший год застройщики стали чаще предлагать покупателям небольшие квартиры. Так, доля студий в суммарном объеме рынка увеличилась с 15,6% до 18,9%, рассказали аналитики.

«В 2022 году наметился рост интереса покупателей к просторным квартирам, но рынок к этому не готов. Найти большую квартиру для семьи непросто. В следующем году дефицит может усилиться», — отметил Владимир Щекин.

Также он добавил, что ранее в РФ расширили программу семейной ипотеки на семьи с двумя и более взрослыми детьми в возрасте до 18 лет. Такие покупатели чаще нуждаются в жилье с большим числом спален. При этом родители в таких семьях обычно более состоятельны, чем в молодых, поэтому они могут позволить себе такую покупку, добавил девелопер.

Ранее, 18 января, аналитики девелоперской компании Touch сообщили «Известиями», что доля камерных жилых комплексов в столичном бизнес-классе за пять лет снизилась на четверть ― с 37% до 23%. Эксперты прогнозируют усиление дефицита новых жилых комплексов площадью до 30 тыс. кв. м в бизнес-классе.

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