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В Москве может наступить дефицит камерных новостроек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Доля камерных жилых комплексов в столичном бизнес-классе за пять лет снизилась на четверть ― с 37% до 23%. Об этом в беседе с «Известиями» сообщили аналитики девелоперской компании Touch. Они прогнозируют усиление дефицита новых жилых комплексов (ЖК) площадью до 30 тыс. кв. м в бизнес-классе.

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Аналитики отмечают, что сама идея дорогого жилья претерпевает существенную трансформацию, и если в начале 2000-х годов обязательным требованием к бизнес- и премиальным комплексам было ограниченное количество квартир, то сегодня мы видим, как высокобюджетные новостройки становятся всё масштабнее, иногда разрастаясь до размеров мини-городов.

Так, за последние пять лет количество небольших, камерных проектов до 30 тыс. кв. м в столичном бизнес-классе снизилось до 35 против 46 комплексов, которые были в предложении в 2018 году, рассказали в компании.

Доля камерных ЖК при этом смещается в сторону более крупных проектов, доля которых, как и количество, растет. Доля средних жилых комплексов бизнес-класса площадью от 30 до 150 тыс. кв. м составляет сегодня 43%, или 65 ЖК, тогда как в 2018 году было всего 43 таких новостройки (35%). Масштабных проектов площадью свыше 150 тыс. кв. м сегодня в Москве около 31% (46 ЖК), а в 2018 году их было 34, что соответствовало 27%, сообщили в компании.

По мнению аналитиков, тенденция к укрупнению высокобюджетных проектов в столице будет только усиливаться, поскольку она обусловлена двумя мощными факторами: для застройщиков такая модель предпочтительнее с экономической точки зрения, и это играет решающую роль в сегодняшней ситуации экономической неопределенности и серьезных внешних вызовов.

Второй фактор ― это градостроительная политика, с 2007 года активно поддерживающая комплексное развитие территорий, которое, безусловно, в целом отвечает интересам города, отметили специалисты.

Но запрос на камерность и клубность для покупателей по-прежнему актуален. По данным отдела продаж компании, порядка 85% потенциальных покупателей новостроек отдают предпочтение именно небольшим жилым комплексам.

«Мы видим актуальный запрос потребителя именно на небольшие жилые комплексы с уникальной архитектурой и продуманной интеграцией в окружающую местность. Сегодня еще есть возможность найти земельные участки в интересных локациях, но с каждым годом таких вариантов будет становиться всё меньше. Правильно обыграть, вписать в историю и архитектуру района новую точечную застройку ― важная задача и большая ответственность девелопера», ― сказал управляющий партнер Touch Сергей Шиферсон.

Ранее, 13 января, аналитики компании Asterus сообщили «Известиям», что за последние два года доля новостроек в Москве, предлагающих кладовки, выросла почти в четыре раза: с 5% до 19%. Отмечается, что больше всего они представлены в новостройках бизнес-класса (22%) и комфорт-класса (23%). А вот в экономклассе кладовки предлагаются всего в 10% ЖК, в премиум — 13%.

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