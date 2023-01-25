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Прошлый год в Москве оказался худшим по динамике продаж жилья с 2015 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В 2022 году в Москве динамика сделок на рынке первичного жилья оказалась худшей с 2015 года. К такому выводу пришли аналитики «Метриум» после изучения итоговых данных Росреестра Москвы по рынку жилья в столице.

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По данным компании, в целом за 12 месяцев Росреестр Москвы зафиксировал 85 тыс. сделок со строящимся жильем в столице. В 2021 году спрос дольщиков оценивался в 98,8 тыс. ДДУ, то есть в 2022 году этот показатель сократился на 14%. Это худшая динамика с 2015 года, когда количество сделок в этом сегменте упало на 18% относительно результатов 2014 года.

«2022 год, безусловно, стал самым стрессовым для рынка жилья за последние 10 лет. Потрясения ни периода пандемии, ни кризиса 2014 года не идут в сравнение с теми вызовами, которые появились в 2022 году. И, несмотря на это, нужно признать, что вместо коллапса мы зафиксировали умеренную коррекцию, которая могла произойти и в менее сложных условиях», — сказала управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

Это говорит о высокой устойчивости столичного рынка жилья, его значительном объеме и роли, которую он играет в экономике, отметила она.

«Застройщикам удалось сохранить высокие темпы строительства и пополнения рынка новыми предложениями. Были разработаны действенные инструменты продаж. Покупатели в основной своей массе доверили накопления именно сектору жилой недвижимости», — добавила Коркка.

Однако по абсолютному числу сделок 2022 год нельзя назвать провальным. Больше сделок на рынке долевого строительства было зафиксировано только в 2021 году, тогда как в 2020 году их было 82,8 тыс., в 2019-м – 81,6 тыс., в 2018-м – 79,6 тыс., в 2017-м – 54,2 тыс., рассказали аналитики.

«В 2022 году произошла резкая, но не глубокая коррекция рынка. С 2014–2015 годов рынок новостроек в Москве вырос в четыре раза, поэтому падение активности покупателей хотя и было ощутимым, но далеко не катастрофическим. Помогли своевременные меры реагирования как властей, так и застройщиков, которые обеспечили доступ к ипотеке многим покупателям жилья. Помимо этого жилье за эти годы только укрепило свое инвестиционное значение для россиян, поэтому в немалой степени сохранение значительного объема сделок было обусловлено соображениями надежности этого актива для вложений в период нестабильности», — сказал генеральный директор компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

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