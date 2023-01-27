Лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко заметили в Дубае

Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко провела новогодние праздники в Дубае. Об этом 27 января сообщила «Украинская правда».

Источник издания рассказал, что политик проводила время на вилле пятизвездочного отеля Kempinski на насыпном острове Палм-Джумейра. Она вела осторожный образ жизни и избегала других отдыхающих.

Тем не менее журналисты засняли Тимошенко 5 января на закрытом частном пляже. Спустя пять дней она вернулась в Киев.

Отмечается, что дочь Тимошенко проживает постоянно в Дубае вместе с семьей.

Ранее, 26 января, депутата Николая Тищенко исключили из партии «Слуга народа» после его поездки в Таиланд. Сообщалось, что он должен был провести встречу с представителями диаспоры, однако председатель Верховной рады Руслан Стефанчкук заявил, что не подписывал распоряжение о командировке Тищенко.

23 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий чиновникам и сотрудникам правоохранительных органов выезжать за рубеж в отпуск. В список вошли министры, их заместители, депутаты парламента, руководство центральных органов исполнительной власти, офиса президента, Службы безопасности Украины, нацбанка, секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

В то же время в России Госдума приняла постановление об обязанности депутатов подавать уведомление о планируемом выезде за пределы России. Исключение составляют случаи направления в служебную командировку по распоряжению председателя ГД.