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В АЭД оценили сообщение о потере MasterCard $30 млн от приостановки работы в РФ

Председатель совета АЭД Достов: убытки MasterCard в $30 млн — неприятная, но незначительная потеря
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Фото: TASS/imago stock&people
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Годовые убытки американской финансовой корпорации MasterCard в размере $30 млн в результате ухода с рынка РФ и действия санкций — это примерно 1% от чистой прибыли платежной системы. Об этом рассказал «Известиям» 27 января председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов.

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«Неприятная потеря, но незначительная на фоне общих финансовых показателей», — добавил он.

При этом Достов предположил, что потери после приостановки работы в РФ международной платежной системы Visa по итогам 2022 года, скорее всего, примерно такие же.

О потерях MasterCard в 2022 году сообщалось накануне. В финансовой отчетности отмечалось, что общие убытки после ухода из РФ составили $67 млн, но $37 млн удалось возместить за счет сокращения выплат клиентам.

В марте прошлого года Visa и Mastercard объявили о прекращении работы в России. Среди причин такого решения в том числе указывались введенные антироссийские санкции.

В Центробанке тогда отметили, что средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, доступны в полном объеме: держатели этих карт в России могут проводить операции в банкоматах, расплачиваться ими и делать переводы. Однако трансграничные операции недоступны.

18 мая глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия создала альтернативу международным платежным системам Visa и MasterCard в виде национальной системы «Мир».

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