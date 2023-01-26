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MasterCard потеряла $30 млн от приостановки деятельности в РФ в 2022 году

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Фото: Global Look Press/Fabian Sommer
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Международная платежная система MasterCard потеряла $30 млн в 2022 году в связи с приостановкой деятельности в РФ. Об этом в четверг, 26 января, говорится в финансовой отчетности компании.

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«Убыток до налогообложения за весь 2022 год в $30 млн был напрямую связан с введенными санкциями и приостановкой нашей деятельности в РФ», — сообщается в документе.

Отмечается, что общие убытки MasterCard от деятельности в России составили $67 млн. В отчете поясняется, что в основном они были связаны с дополнительными расходами на персонал. Однако компания смогла выручить $37 млн, поэтому общий убыток составил $30 млн.

В марте 2022 года Visa и MasterCard объявили о прекращении работы в России из-за спецоперации по защите Донбассе и введения антироссийских санкций.

Сейчас карты российских банков этих платежных систем не работают за границей, но внутри страны ими можно расплачиваться, потому что их обслуживает Национальная система платежных карт (НСПК) Центробанка. Кроме того, отечественные банки больше не смогут выпускать новые карты этих систем, поэтому многие из них сделали уже выпущенные карты бессрочными.

Еще в апреле того же года вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова предрекла ушедшим из России платежным системам Visa и MasterCard сокращение во второй половине 2022 года выручки примерно на 4% каждая, которые они и получали в РФ.

Запад ввел санкции против России после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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