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В Белоруссии стали доступны новые Renault Koleos

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Фото: Renault
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В Белоруссии начались продажи нового кроссовера Renault Koleos. Стоимость машины в версии Premium составляет около 3,2 млн рублей, сообщил 27 января портал Quto.

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Новая версия автомобиля построена на платформе CMF-CD альянса Renault-Nissan. В смешанном цикле авто потребляет 8,3 л бензина на 100 км пути. Дорожный просвет кроссовера — 210 мм. Машина оснащена системой полного привода, у нее мотор мощностью 171 л.с., который работает в паре с автоматической семидиапазонной трансмиссией X-Tronic.

В версии Premium Renault Koleos оснащен системами голосового управления, дистанционным запуском и бесключевым доступом, контролем усталости водителя, предупреждением об отклонении с выбранной полосы и другими функциями.

Кроме того, имеется мультимедийная система R-LINK 2. Кресла в салоне обшиты кожей. Машина оборудована двухзонным климат-контролем, круиз-контролем, камерой заднего вида с динамической траекторией.

Renault Koleos на выбор предлагают в пяти цветах, а приобрести новый кроссовер могут как местные граждане, так и россияне, либо граждане других стран Таможенного союза. Портал отметил, что помимо нового Koleos в Белоруссии доступны другие модели Renault актуального модельного ряда.

24 января стало известно, что по системе параллельного импорта в России стал доступен для заказа новый кроссовер Samsung XM3 2023 года (аналог Renault Arkana). Стоимость автомобиля в РФ составляет 2,35 млн рублей. Переднеприводная модель оснащается 123-сильным бензиновым атмосферным мотором объемом 1,6 л, который работает в сочетании с бесступенчатым вариатором. Производством кроссоверов занимается компания Renault Samsung Motors, которая является корейским подразделением французской Renault.

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