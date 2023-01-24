Для заказа в РФ стал доступен корейский аналог Renault Arkana
В России стал доступен для заказа новый кроссовер Samsung XM3 2023 года (аналог Renault Arkana). Стоимость автомобиля составляет 2,35 млн рублей, сообщил 24 января портал «Авто.ру».
Россиянам стала доступна корейская версия кроссовера Renault Arkana — Samsung XM3.
Переднеприводная модель оснащается 123-сильным бензиновым атмосферным мотором объемом 1,6 л, который работает в сочетании с бесступенчатым вариатором.
Производством кроссоверов занимается компания Renault Samsung Motors, которая является корейским подразделением французской Renault.
По части опций у XM3 простая аналоговая приборная панель, кондиционер, камера заднего вида, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя. Кроме того, в машине есть круиз-контроль и мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
9 января стало известно, что российские автодилеры приступили к продажам нового кроссовера Samsung QM6, который выпускает корейское подразделение Renault. Стоимость автомобиля, который завозят в РФ из Южной Кореи по параллельному импорту, составляет 3,6 млн рублей. Для заказа россиянам доступны полноприводные автомобили с двухлитровым дизельным мотором мощностью 177 л.с. Двигатель работает в паре с вариатором Xtronic. Новые Samsung QM6 предлагают в основном дилеры, которые находятся во Владивостоке.