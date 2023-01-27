Новые регионы России перейдут на московское время

Новые регионы, вошедшие в состав России в сентябре 2022 года, перейдут на московское время. Об этом в пятницу, 27 января, сообщается в Telegram-канале Минпромторга.

«Продолжается поэтапная синхронизация законодательства России после принятия в её состав 4 новых субъектов. В ближайшее время ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав 2-й часовой зоны, где действует московское время.», — сообщили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе министерства, соответствующий проект федерального закона уже внесен в правительство России.

Известно, что прежде четыре региона жили по киевскому времени, UTC+2 зимой и UTC+3 летом. Предлагаемый законопроект должен де-юро закрепить уже действующее в регионах московское время.

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