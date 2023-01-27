«Аэрофлот» с 15 февраля увеличит число рейсов из Москвы в Пекин до трех в неделю
«Аэрофлот» c 15 февраля начнет выполнять полеты в новый международный аэропорт Пекина Дасин. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в пятницу, 27 января.
«Частота регулярных рейсов в столицу КНР увеличится до трех раз в неделю», — говорится в сообщении.
Как уточняется, на воздушной линии между Москвой и Пекином будут задействованы широкофюзеляжные самолеты Boeing 777. Полеты будут выполняться из терминала С аэропорта Шереметьево, передает агентство городских новостей «Москва».
Ранее в этот день гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что России нужны свои современные самолеты, чтобы вытеснить из авиапарка Boeing и Airbus.
Он отметил необходимость завершения испытаний самолета МС-21 и импортозамещения комплектующих Sukhoi Superjet.
Чемезов заявил, что пассажирский самолет МС-21 к концу 2024 года будет сертифицирован и пойдёт в серию, передает RT.
11 января глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что поставка 63 отечественных самолетов «Аэрофлоту» запланирована на 2023–2025 годы. В их числе SSJ New, МС-21 и Ту-214.