Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал деятельность нового мэра Мариуполя, добавив, что новый период восстановления города требует другого подхода в управлении. Об этом он сообщил в интервью «РИА Новости» 27 января.

Глава ДНР также отметил работу прошлого мэра Константина Иващенко, который, по его словам, возглавил город в очень непростое время и сделал большой личный вклад в его восстановление.

«Но теперь начался новый этап восстановления Мариуполя, и он требует иного подхода. Олег Моргун, новый мэр, это опытный управленец, он знаком со спецификой восстановления территорий»,— рассказал Пушилин.

Он добавил, что Моргун, будучи главой Новоазовского района, обеспечивал взаимодействие бизнеса с властями, развивал в непростых условиях туристический кластер и привлекал инвестиции. По его мнению, его опыт востребован именно в период перехода Мариуполя к развитию.

«У Моргуна уже налажено взаимодействие со всеми министерствами и ведомствами, и с его приходом многие намеченные планы и проекты будут быстрее реализовываться»,— подчеркнул Пушилин.

Врио главы Донецкой Народной Республики назначил новым мэром Моргуна 24 января. До него должность главы администрации города занимал Константин Иващенко. Он был назначен на соответствующий пост в апреле 2022 года и проработал на нем менее года. Ранее Моргун возглавлял Новоазовский район ДНР.

В тот же день Моргун заявил о намерении восстановить Азовский судоремонтный завод в городе.