Пушилин назначил нового главу администрации Мариуполя

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин освободил Константина Иващенко от должности главы администрации Мариуполя и назначил новым мэром Олега Моргуна. Соответствующие указы 24 января опубликованы на сайте Пушилина.

Иващенко проработал на своем посту менее года. Он был назначен на должность руководителя администрации Мариуполя в апреле 2022-го, а Моргун ранее возглавлял Новоазовский район ДНР.

«Назначить Моргуна Олега Валерьевича главой администрации города Мариуполя», — говорится в документе.

В декабре 2022 года глава города Дебальцево в ДНР Игорь Захаревич был уволен из-за жалоб жителей. На его место Пушилин назначил Сергея Желновача.

Республики Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, которые прошли в сентябре 2022 года.