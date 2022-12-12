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Денис Пушилин назначил нового мэра Дебальцево

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назначил Сергея Желновача на пост нового главы города Дебальцево. Об этом 12 декабря сообщается на официальном сайте врио главы ДНР.

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«Указом врио главы ДНР от 12 декабря 2022 года Сергей Викторович Желновач назначен главой администрации города Дебальцево», — указано в документе.

Известно, что Желновач до назначения на эту должность работал в качестве первого заместителя главы администрации города Шахтерска.

Ранее, 11 декабря, Пушилин сообщил о том, что бывший глава Дебальцево Игорь Захаревич был уволен из-за жалоб жителей. Пушилин подписал указ об освобождении Захаревича от должности главы города.

На прошлой неделе Пушилин указывал на нарушения в пунктах обогрева в городе Светлодарск, «который относится к Дебальцево», и требовал, чтобы Захаревич исправил ситуацию.

Республики Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам сентябрьских референдумов.

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