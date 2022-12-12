Денис Пушилин назначил нового мэра Дебальцево
Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назначил Сергея Желновача на пост нового главы города Дебальцево. Об этом 12 декабря сообщается на официальном сайте врио главы ДНР.
«Указом врио главы ДНР от 12 декабря 2022 года Сергей Викторович Желновач назначен главой администрации города Дебальцево», — указано в документе.
Известно, что Желновач до назначения на эту должность работал в качестве первого заместителя главы администрации города Шахтерска.
Ранее, 11 декабря, Пушилин сообщил о том, что бывший глава Дебальцево Игорь Захаревич был уволен из-за жалоб жителей. Пушилин подписал указ об освобождении Захаревича от должности главы города.
На прошлой неделе Пушилин указывал на нарушения в пунктах обогрева в городе Светлодарск, «который относится к Дебальцево», и требовал, чтобы Захаревич исправил ситуацию.
Республики Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам сентябрьских референдумов.