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Пушилин освободил от должности главу города Дебальцево
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Пушилин освободил от должности главу города Дебальцево

Врио главы ДНР Пушилин освободил от должности главу города Дебальцево Захаревича
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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 11 декабря освободил от должности главу города Дебальцево Игоря Захаревича, которого ранее критиковал за некачественную подготовку к отопительному сезону.

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«Указом <...> Захаревич Игорь Владимирович освобожден от замещаемой должности главы администрации города Дебальцево», — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Пушилина.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

На прошлой неделе Пушилин указывал на нарушения в пунктах обогрева в городе Светлодарск, «который относится к Дебальцево», и требовал, чтобы Захаревич исправил ситуацию.

Республики Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам сентябрьских референдумов.

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