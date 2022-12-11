Пушилин освободил от должности главу города Дебальцево
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 11 декабря освободил от должности главу города Дебальцево Игоря Захаревича, которого ранее критиковал за некачественную подготовку к отопительному сезону.
«Указом <...> Захаревич Игорь Владимирович освобожден от замещаемой должности главы администрации города Дебальцево», — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Пушилина.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
На прошлой неделе Пушилин указывал на нарушения в пунктах обогрева в городе Светлодарск, «который относится к Дебальцево», и требовал, чтобы Захаревич исправил ситуацию.
Республики Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам сентябрьских референдумов.